Israele uccide Suhail Hussein Husseini, comandante di Hezbollah. Raid sul centro di Gaza. Partita operazione di terra nel sud del Libano (Di martedì 8 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Beirut Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale di Hezbollah . L'aviazione israeliana ha condotto un attacco sulla base di informazioni di intelligence. Secondo l'Idf, Husseini svolgeva un ruolo cruciale nel trasporto di armi tra l'Iran e Hezbollah ed era responsabile della distribuzione delle armi avanzate tra le unità di Hezbollah.

