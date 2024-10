Instagram down, problemi oggi 8 ottobre: cosa succede (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Instagram down e problemi oggi 8 ottobre per accedere all'app. Gli utenti del social della galassia Meta segnalano problemi nell'utilizzo del social. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata delle segnalazioni non solo in Italia. problemi segnalati anche negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia e in tutta Europa: L'articolo Instagram down, problemi oggi 8 ottobre: cosa succede proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –per accedere all'app. Gli utenti del social della galassia Meta segnalanonell'utilizzo del social. Il sitodetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata delle segnalazioni non solo in Italia.segnalati anche negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia e in tutta Europa: L'articoloproviene da Webmagazine24.

