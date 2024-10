"Iniziato lo sbiancamento delle strisce blu a piazza Carafa a Chieti" (Di martedì 8 ottobre 2024) "È Iniziato lo sbiancamento delle strisce blu a piazza Carafa a Chieti per iniziare il percorso che verrà definito venerdì 11 ottobre nella competente commissione alle ore 10.30 nella quale ci confronteremo con l’assessore alla Viabilità e l’assessore al Commercio per trovare la migliore Chietitoday.it - "Iniziato lo sbiancamento delle strisce blu a piazza Carafa a Chieti" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Èloblu aper iniziare il percorso che verrà definito venerdì 11 ottobre nella competente commissione alle ore 10.30 nella quale ci confronteremo con l’assessore alla Viabilità e l’assessore al Commercio per trovare la migliore

Lui snowboarder, lei make up artist: la storia di Raf e Kim Maes i fratelli che hanno reso la crema solare “sexy” - Lui ex snowboarder, lei ex make-up artist: la storia di Kim e Raf Maes, partiti dal Belgio per creare una crema “responsabile” che facesse cambiare idea a chi non ama l’SPF ... (ilfattoquotidiano.it)

Massa Lubrense, le ondate di calore distruggono il paesaggio sottomarino. Gli esperti: “Danni incalcolabili da climate change” - Attorno allo scoglio del Vervece, tra luglio e settembre, sparite le pareti di margherite di mare, come documenta il fotosub Marco Gargiulo. Gli esperti: ... (napoli.repubblica.it)

Le nuove soluzioni odontoiatriche per un sorriso luminoso - La parola al dottor Nicolò Coccoli, dentista bresciano, membro del Kois Center di Seattle nonché fondatore del Centro di Odontoiatria Avanzata ... (giornaledibrescia.it)