Il Napoli visto da Enzo Bucchioni

A Radio CRC, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione 'Un Aperitivo con Giordano'. "Duello Napoli-Inter? Lo dicevo già ad agosto. Al Napoli c'era il peso della vicenda legata ad Osimhen e bisognava completare la campagna acquisti. Gli azzurri possono davvero insidiare la corsa allo scudetto dell'Inter. Hanno risolto molti dei problemi dell'anno scorso, hanno una rosa competitiva, non giocano le coppe e c'è un allenatore come Conte che incide sui giocatori. Il Napoli potrà essere la vera alternativa all'Inter. Le altre come Milan e Juventus mi sembra che abbiano qualche problema e ci sono molte cose da cambiare". De Laurentiis "Dopo gli errori dell'anno scorso, De Laurentiis ha capito gli sbagli e ha avviato una ricostruzione della rosa.

