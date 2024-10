Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta dal 14 ottobre la mostra ”#Serialmania – Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game” (Di martedì 8 ottobre 2024) #Serialmania. Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game è la mostra a cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni presentata al Museo Nazionale del Cinema di Torino che si terrà dal 14 ottobre 2024 al 24 febbraio 2025. Di seguito, tutti i dettagli. #Serialmania, la mostra al Museo del Cinema dal 14 ottobre L’arte si fonde con le serie tv grazie alla mostra #Serialmania. Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game a cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni. I fan delle mitiche serie anni ’90 non potranno perdere questo percorso espositivo dedicato ai telefilm che hanno sognato un’epoca e alla loro estetica; serie che hanno, in qualche modo, rivoluzionato e ridefinito la ”visione” apportando una trasformazione significativa e un nuovo modo di guardare i telefilm. Metropolitanmagazine.it - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta dal 14 ottobre la mostra ”#Serialmania – Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)daè laa cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni presentata al Museodeldi Torino che si terrà dal 142024 al 24 febbraio 2025. Di seguito, tutti i dettagli., laal Museo deldal 14L’arte si fonde con le serie tv grazie alladaa cura di Luca Beatrice e Luigi Mascheroni. I fan delle mitiche serie anni ’90 non potranno perdere questo percorso espositivo dedicato ai telefilm che hanno sognato un’epoca e alla loro estetica; serie che hanno, in qualche modo, rivoluzionato e ridefinito la ”visione” apportando una trasformazione significativa e un nuovo modo di guardare i telefilm.

