Quotidiano.net - Il giallo di Veltroni. All’ombra del circo un’umanità imprevedibile

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ghidetti Con eleganza, Manuelita, la dolce e fragile Manuelita, si libra in volo con l’aiuto del suo compagno Alberto. Raggiunge vette che paiono infinite e ritorna giù come fosse la cosa più naturale del mondo. Sembra leggera come una piuma, Manuelita, sembra felice. Sembra. Perché, in realtà, chi l’ha guardata bene prima dell’esercizio che mille e mille volte ha provato per regalare un brivido al pubblico, ha il viso attraversato da lacrime fragili e minute come lei. È turbata, ma lo nasconde. Chissà se Alberto sa. Chissà se Alberto è la causa di quelle lacrime o, magari, c’è qualche tremendo segreto che attanaglia Manuelita, acrobata delche ha piantato le tende nella Roma di Villa Borghese dove il commissario Buonvino, insieme alla sua squadra, lavora. Il, già. Istituzione del divertimento in crisi, forse fuori tempo, forse foriera di tristezza più che di allegria.