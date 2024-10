Il Como Ringrazia il Napoli per la Sportività e Promette un Gesto di Fair Play al Ritorno (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Como annuncia sui social: L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Como, 8 ottobre 2024 — Un Gesto di Sportività che va oltre il campo di gioco. Il Como 1907 ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per il Napoli e la sua tifoseria, sottolineando la correttezza e il rispetto mostrati durante l’incontro di campionato disputato venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona. In un comunicato condiviso sui canali social ufficiali, il club lariano ha annunciato anche un’iniziativa speciale per ricambiare l’accoglienza ricevuta. “Il Como 1907 desidera Ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di Sportività durante e dopo la gara di venerdì sera”, si legge nella nota diffusa dal club. Puntomagazine.it - Il Como Ringrazia il Napoli per la Sportività e Promette un Gesto di Fair Play al Ritorno Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilannuncia sui social: L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari., 8 ottobre 2024 — Undiche va oltre il campo di gioco. Il1907 ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per ile la sua tifoseria, sottolineando la correttezza e il rispetto mostrati durante l’incontro di campionato disputato venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona. In un comunicato condiviso sui canali social ufficiali, il club lariano ha annunciato anche un’iniziativa speciale per ricambiare l’accoglienza ricevuta. “Il1907 desiderare sentitamente ile i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione didurante e dopo la gara di venerdì sera”, si legge nella nota diffusa dal club.

