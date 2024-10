Gli Stati Uniti hanno dato a Israele circa 18miliardi di dollari per la guerra a Gaza (Di martedì 8 ottobre 2024) Quasi 18 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall'inizio della guerra a Gaza. È questa la cifra record data dagli Stati Uniti al suo storico alleato nel corso di anno. Cifra, questa, che ha permesso a Tel Aviv di allargare il conflitto in Medio Oriente e che ha portato all'uccisione Today.it - Gli Stati Uniti hanno dato a Israele circa 18miliardi di dollari per la guerra a Gaza Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Quasi 18 miliardi diin aiuti militari adall'inizio della. È questa la cifra record data daglial suo storico alleato nel corso di anno. Cifra, questa, che ha permesso a Tel Aviv di allargare il conflitto in Medio Oriente e che ha portato all'uccisione

Libano - gli Stati Uniti gettano la spugna e si rassegnano al fatto che Israele colpirà l’Iran : “Impossibile convincere Netanyahu a trattare e fermare le ostilità” - Ma riconoscono anche ciò che hanno imparato nell’ultimo anno, ovvero che l’influenza degli Stati Uniti è limitata quando si tratta di operazioni militari israeliane. Secondo quanto riporta la Cnn, citando un funzionario americano che ha chiesto l’anonimato, gli Stati Uniti non stanno cercando ... (Lanotiziagiornale.it)

7 ottobre - La Russa : “Pace? Solo se Iran - Hamas e gli Stati Arabi riconoscono il diritto di Israele di esistere” – Video - Così il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando del 7 ottobre a margine di un evento a Milano. “Finché c’è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che va debellata la presenza di Israele, sarà impossibile trovare gli elementi per una pace giusta”. “Credo che dobbiamo lottare perché ci ... (Ilfattoquotidiano.it)

Dagli Usa 17 - 9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza. Il rapporto della Brown University accusa : “Così gli Stati Uniti hanno contribuito all’escalation” - Gli Usa hanno speso 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza. . Questa cifra include i costi di una campagna guidata dalla Marina per reprimere gli attacchi alle navi commerciali da parte degli Houthi dello Yemen. Altri 4,86 miliardi di dollari sono ... (Lanotiziagiornale.it)