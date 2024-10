Giorgetti: "Il Piano strutturale di bilancio è ambizioso ma realistico" (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Il Piano strutturale di bilancio di medio termine che presento oggi al Parlamento è un documento allo stesso tempo ambizioso, ma realistico. Nel rispondere ai complessi vincoli di bilancio, introdotti al fine di raggiungere un compromesso tra approcci diversi alla gestione delle politiche di bilancio, il Pbs affronta i principali problemi del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. La presentazione di questo nuovo documento avviene in un momento caratterizzato da tendenze contrastanti. Liberoquotidiano.it - Giorgetti: "Il Piano strutturale di bilancio è ambizioso ma realistico" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Ildidi medio termine che presento oggi al Parlamento è un documento allo stesso tempo, ma. Nel rispondere ai complessi vincoli di, introdotti al fine di raggiungere un compromesso tra approcci diversi alla gestione delle politiche di, il Pbs affronta i principali problemi del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. La presentazione di questo nuovo documento avviene in un momento caratterizzato da tendenze contrastanti.

Giorgetti : "Il Piano strutturale di bilancio è ambizioso ma realistico" - Se da un lato l'andamento delle variabili economiche appare complessivamente in linea con le attese, con elementi quali il mercato del lavoro e il saldo di finanza pubblica che risultano addirittura più favorevoli di quanto previsto, dall'altro l'allargamento dei conflitti in atto, in particolare ... (Iltempo.it)

Audizione Giorgetti in Commissione Bilancio riunite su Piano strutturale di Bilancio - Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 8 ottobre 2024 Presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ... (Iltempo.it)

Doccia gelata per il governo - tutti contro il Piano di bilancio - Il Piano di bilancio fatto a pezzi Partiamo dal dato che forse più di ogni altro allarma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in vista della manovra: Bankitalia stima una crescita rivista al ribasso dopo la revisione dei conti economici trimestrali: siamo di fronte a una “correzione ... (Lanotiziagiornale.it)