Giacomoni “Fondo studio sarà operativo, unico requisito il merito” (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Andrea Abodi, perché è grazie al gioco di squadra fatto in questi mesi tra il suo ministero, il ministero dell’Università e della ricerca scientifica, Consap, Mef e Palazzo Chigi che siamo riusciti a rilanciare e potenziare il Fondo per lo studio, istituito nel 2010 dal Governo Berlusconi con Giorgia Meloni ministro della Gioventù. Il Fondo non è mai decollato perché mancava la garanzia di ultima istanza dello Stato. Grazie ad un emendamento approvato al Decreto Sport e Istruzione ora questa garanzia c’è”. Così il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, ospite a TgCom24. “Per accedere al Fondo – spiega – l’unico requisito richiesto sarà il merito: non conta il reddito, non conta la famiglia di provenienza, conta solo che il ragazzo abbia voglia di studiare ed impegnarsi. Unlimitednews.it - Giacomoni “Fondo studio sarà operativo, unico requisito il merito” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Andrea Abodi, perché è grazie al gioco di squadra fatto in questi mesi tra il suo ministero, il ministero dell’Università e della ricerca scientifica, Consap, Mef e Palazzo Chigi che siamo riusciti a rilanciare e potenziare ilper lo, istituito nel 2010 dal Governo Berlusconi con Giorgia Meloni ministro della Gioventù. Ilnon è mai decollato perché mancava la garanzia di ultima istanza dello Stato. Grazie ad un emendamento approvato al Decreto Sport e Istruzione ora questa garanzia c’è”. Così il presidente di Consap, Sestino, ospite a TgCom24. “Per accedere al– spiega – l’richiestoil: non conta il reddito, non conta la famiglia di provenienza, conta solo che il ragazzo abbia voglia di studiare ed impegnarsi.

Consap: Giacomoni, Fondo studio sara' operativo con garanzia ultima istanza Stato - Unico requisito per accedere il merito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 ott - 'Ringrazio il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Andrea Abodi, perche' e' grazie al gioco di squadra fat ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

Giacomoni “Fondo studio sarà operativo, unico requisito il merito” - ROMA (ITALPRESS) - "Ringrazio il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Andrea Abodi, perchè è grazie al gioco di squadra fatto in questi mesi ... (italpress.com)

Consap con Habacus per il rilancio del Fondo per lo studio - Siglato un accordo di collaborazione per rafforzare il Fondo per il Credito ai Giovani. Sestino Giacomoni (Consap): è uno strumento che farà crescere non soltanto il numero dei laureati, ma in prospet ... (milanofinanza.it)