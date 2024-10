Tg24.sky.it - Genova, incidente tra tir su A26: tre feriti lievi, riaperto il tratto autostradale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull'A26Voltri-Gravellona Toce è statoilcompreso tra Masone e il bivio con l'A10-Savona in direzioneVoltri, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni a causa di unavvenuto ieri sera che ha coinvolto mezzi pesanti, causando un incendio e tre. Alle 8,45 circa è statoanche ilcompreso tra il bivio con la A10-Savona e Masone in direzione nord, verso Gravellona Toce, precedentemente chiuso a causa dello scontro.