Furto in appartamento, 33enne arrestato nel Napoletano (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione lasciata temporaneamente vuota per rubare un collier in oro. A distanza di due mesi e mezzo dai fatti contestati, avvenuti a Sant’Antonio Abate, il presunto autore del Furto è stato individuato e posto agli arresti domiciliari. Ad eseguire l’ordine di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 33 anni emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate. Il reato per il quale si procede è quello di Furto aggravato. Anteprima24.it - Furto in appartamento, 33enne arrestato nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione lasciata temporaneamente vuota per rubare un collier in oro. A distanza di due mesi e mezzo dai fatti contestati, avvenuti a Sant’Antonio Abate, il presunto autore delè stato individuato e posto agli arresti domiciliari. Ad eseguire l’ordine di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 33 anni emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate. Il reato per il quale si procede è quello diaggravato.

Furto in appartamento a San Nicola Manfredi : bottino da 6mila euro - . Il danno complessivo è stato quantificato in 6mila euro. it. Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella serata di ieri in Contrada Belvedere a San Nicola Manfredi. Ignoti sono entrati all’interno di un appartamento portando via due collane in oro con perle e due orecchini in oro con perle. ... (Anteprima24.it)

Firenze : furto in appartamento di viale Don Minzoni. Tre arresti - . La polizia di Stato e la Municipale hanno arrestato a Firenze, con l’accusa di furto in appartamento, tre giovani originari dell’Est Europa: si tratta di due donne di 20 e 22 anni e di un uomo di 20 L'articolo Firenze: furto in appartamento di viale Don Minzoni. arresti proviene da Firenze ... (Firenzepost.it)

Furto in appartamento : tre arresti - tutti giovanissimi - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Con l’accusa di furto in appartamento, ieri pomeriggio polizia e polizia municipale hanno arrestato insieme tre giovani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco dopo le 17.30 l’attenzione di tre poliziotti in borghese... (Firenzetoday.it)