Lettera43.it - Elon Musk: «Se Trump perde le elezioni mi perseguiteranno, sono fottuto»

(Di martedì 8 ottobre 2024) In un’intervista con l’ex giornalista di Fox News Tucker Carlson,ha ipotizzato il suo futuro in caso di sconfitta elettorale di Donald, di cui il proprietario di X è un noto sostenitore: «Se. Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, nell’improbabile caso in cui vincesse Harris, cercheranno di perseguire la società. Cercheranno di perseguire me, finirò in galera. Potrò vedere i miei figli? Non lo so». Il patron di Tesla ha poi rincarato la dose: «Il mio punto di vista è che senon vince questesaranno le ultimeche avremo», spiegando il timore che i milioni di migranti che l’amministrazione Harris-Biden «ha importato alla fine otterranno la cittadinanza e sposteranno definitivamente i voti futuri.