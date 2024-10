Ecco quando si potranno accendere i termosifoni a Frosinone, zona per zona (Di martedì 8 ottobre 2024) Si avvicina il momento dell’accensione dei termosifoni nelle case delle città italiane. Il ricorso al riscaldamento domestico è soggetto a un decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, a cui i Comuni possono eventualmente derogare se ci sono i presupposti che giustificano tale Frosinonetoday.it - Ecco quando si potranno accendere i termosifoni a Frosinone, zona per zona Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si avvicina il momento dell’accensione deinelle case delle città italiane. Il ricorso al riscaldamento domestico è soggetto a un decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, a cui i Comuni possono eventualmente derogare se ci sono i presupposti che giustificano tale

Maratona Dannunziana - modificata la viabilità in zona centrale : ecco dove - Cambia la mobilità in centro per via della Maratona Dannunziana, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre. Sul sito del Comune è stata pubblicata l'ordinanza. Sabato ci sarà la passeggiata non competitiva, con partenza alle 16 in piazza della Rinascita. Domenica, invece, il programma... (Ilpescara.it)

Accensione riscaldamento 2024 : ecco le date zona per zona - Bormio, Aprica, Livigno, Madesimo. La temperature in casa Ma qual è la temperatura massima che si può tenere in casa? Il massimo consentito è di 19 gradi. Riaccensione riscaldamento zona per zona Ecco le sei zone in cui è divisa l’Italia secondo il Drp del 2013: Zona A: 6 ore giornaliere dal ... (Quotidiano.net)

Matteo Bassetti rivela a Zona Bianca : “Ecco come sono finito vittima di una truffa social” (video) - A Brindisi, Bassetti lamenta che “dopo la denuncia purtroppo non è successo niente. LEGGI ANCHE Qualcuno fa affari d'oro con la pomata Bassetti per l'artrosi. Finché si tratta di truffe sentimentali, c’è un cuore infranto al massimo. pic. Basterà a fermare i truffatori? L'articolo Matteo ... (Secoloditalia.it)