Divorzio Guatieri-Keita Balde lo sfogo | Mi tradì con Wanda Nara!

(Di martedì 8 ottobre 2024) Simonaha recentemente parlato apertamente del suoda, ex giocatore dell’Inter. La separazione è avvenuta a seguito del tradimento del calciatore, oggi al Sivasspor, con, scoperto grazie a Mauro Icardi, allora compagno proprio della soubrette argentina. ACCADUTO – Simonaha deciso di rompere il silenzio sulla sua separazione da. La coppia, sposatasi nel 2022, è stata travolta da uno scandalo che ha coinvolto, nota agente sportiva ed ex compagna di Mauro Icardi. La rivelazione del tradimento è arrivata proprio dall’attaccante del Galatasaray, ex compagno di squadra diall’Inter. Icardi, racconta la Gautieri a Fanpage, ha informato la modella dell’incontro extraconiugale tra il marito ea Dubai.