Ilfattoquotidiano.it - David Schumacher rivela: “Mia madre Cora aveva problemi mentali, si è messa a picchiare mio padre Ralf senza sosta”. E lei lascia i social

(Di martedì 8 ottobre 2024) La battaglia legale e mediatica trae la sua ex moglieBrinkmann non accenna a placarsi. Dopo la polemica sulla vendita della villa di famiglia a Salisburgo, è il figlioa intervenire con un duroggio su Instagram, poi cancellato, in cui accusa ladi averlo minacciato e di aver aggredito fisicamente il. “Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico ma sfortunatamente miasembra pensarla diversamente”, esordisce, “voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi”.