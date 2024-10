Sport.quotidiano.net - Daniel Maldini in Nazionale: “Tornare al Milan? Tutto è possibile”. Intanto lo segue l'Inter

(Di martedì 8 ottobre 2024)o, 8 ottobre 2024 – Nonno, padre, figlio. Tre generazioni diin. Cesare da giocatore e anche da allenatore (Under 21, olimpica, maggiore), Paolo da capitano. E, ora. Una famiglia azzurra, ma anche e sopratrossonera: Cesare prima e Paolo poi con il Diavolo hanno vintoinvece ha da poco salutatoello. Così al figlio e nipote d'arte, passato quest'estate al Monza a titolo definitivo, una domanda sul recente passato, a Coverciano, non poteva mancare: "Un mio ritorno al? Non ci sto pensando,. Ora penso solo a fare bene, poi si vedrà alla fine della stagione". Nel mirino del ds nerazzurroperò domenica scorsa, sulle tribune dell'U-Power per seguire Monza-Roma, c'era il direttore sportivo dell'Piero Ausilio.