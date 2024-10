Cosa è successo a Sabrina Salerno dopo l’operazione per il tumore? «Piango tutti i giorni» (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabrina Salerno, icona della musica e della televisione italiana, ha recentemente affrontato una delle sfide più difficili della sua vita: un intervento chirurgico per rimuovere un tumore maligno al seno. La showgirl 56enne, sempre energica e sorridente sul palco, ha dovuto confrontarsi con la dura realtà della malattia, condividendo con i suoi fan il percorso doloroso e impegnativo che ha dovuto affrontare. La sua trasparenza e il coraggio di parlare apertamente della sua esperienza hanno colpito il cuore di molti, offrendo un importante messaggio di prevenzione e speranza. La scoperta del tumore è avvenuta lo scorso luglio durante una mammografia, una diagnosi che ha permesso a Sabrina di agire tempestivamente e pianificare le cure necessarie. Donnapop.it - Cosa è successo a Sabrina Salerno dopo l’operazione per il tumore? «Piango tutti i giorni» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024), icona della musica e della televisione italiana, ha recentemente affrontato una delle sfide più difficili della sua vita: un intervento chirurgico per rimuovere unmaligno al seno. La showgirl 56enne, sempre energica e sorridente sul palco, ha dovuto confrontarsi con la dura realtà della malattia, condividendo con i suoi fan il percorso doloroso e impegnativo che ha dovuto affrontare. La sua trasparenza e il coraggio di parlare apertamente della sua esperienza hanno colpito il cuore di molti, offrendo un importante messaggio di prevenzione e speranza. La scoperta delè avvenuta lo scorso luglio durante una mammografia, una diagnosi che ha permesso adi agire tempestivamente e pianificare le cure necessarie.

