Ci ha lasciati Musica italiana in lutto talento enorme | è morto a 36 anni

(Di martedì 8 ottobre 2024) Se n'è andato in una stanza dell'ospedale San Martino di Genova dove, da circa un anno, era in cura per contrastare gli effetti di una malattia incurabile. Aveva 36e solo poche settimane fa si era sposato.immenso, a 36si spegne un genio del pianoforte. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo. Racconta il professor Giancarlo Canuto, amico di famiglia del musicista: "Ha contrastato, nell'ospedale "san Martino" di Genova". "Con un coraggio e una dignità infinita una malattia rara che ha prevalso nonostante momenti di speranza che lasciavano intravedere un esito diverso. Poche settimane fa, come detto, aveva sposato l'amore della sua vita.