Chiedo scusa per tutti questi disagi Ma le opere rimarranno nel tempo

"Stamattina (ieri, ndr.) il caos in via Bocconi era grande a causa dei lavori per rifare la pavimentazione stradale. Sono state settimane di passione e per tutti i disagi provocati mi sento di chiedere scusa alla cittadinanza". L'assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, è uno dei pochi a metterci la faccia e nonostante la disponibilità dei fondi e le procedure complesse è riuscito a concludere le opere di manutenzione rispettando il mandato. Le scuse sono legate proprio alle conseguenze a cui sono stati costretti automobilisti e cittadini delle zone interessate dai lavori: "Mettere insieme gli obiettivi e le economie a disposizione non è sempre facile ha aggiunto Tombolini . Tra i suggerimenti e le richieste ricevute più frequentemente quelle di fare i lavori di notte che però sarebbero costati molto di più e le risorse erano esaurite.

