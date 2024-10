Calcio. Dilettanti. San Giuliano capolista, Tirrenia e Calci battute (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa 8 ottobre 2024 – In Promozione girone A la quinta giornata di campionato regala la vetta della classifica al San Giuliano che espugna il campo del Firenze Ovest passando 0 – 2 al ‘Paoli’. Due Calci da fermo decidono la sfida a favore della compagine di mister Roventini, un gol per tempo: Ghelardoni su Calcio di punizione nella prima frazione e Di Paola su Calcio di rigore nella ripresa. Primo posto in classifica per il San Giuliano dopo cinque gare di campionato: Larcianese, Lampo Meridien, Real Cerretese e Cubino inseguono. Questo il tabellino. Firenze Ovest: Fiaschi, Marghi, Ussia, Fiscella, Muho, Ciofi, Angiolini, Ermini, Braccesi, Tanini, Pecchioli. A disposizione Ciappelli, Scozzari Baio, Margheri, Manetti, Fabbri, Piazza, Taoufik, Marrani, Giannini. All. Angiolini Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L. Lanazione.it - Calcio. Dilettanti. San Giuliano capolista, Tirrenia e Calci battute Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pisa 8 ottobre 2024 – In Promozione girone A la quinta giornata di campionato regala la vetta della classifica al Sanche espugna il campo del Firenze Ovest passando 0 – 2 al ‘Paoli’. Dueda fermo decidono la sfida a favore della compagine di mister Roventini, un gol per tempo: Ghelardoni sudi punizione nella prima frazione e Di Paola sudi rigore nella ripresa. Primo posto in classifica per il Sandopo cinque gare di campionato: Larcianese, Lampo Meridien, Real Cerretese e Cubino inseguono. Questo il tabellino. Firenze Ovest: Fiaschi, Marghi, Ussia, Fiscella, Muho, Ciofi, Angiolini, Ermini, Braccesi, Tanini, Pecchioli. A disposizione Ciappelli, Scozzari Baio, Margheri, Manetti, Fabbri, Piazza, Taoufik, Marrani, Giannini. All. Angiolini Fc San: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L.

Calcio. Promozione : vittoria San Giuliano - pari Urbino - MagriniUrbino Taccola: Malasoma, Antoni, Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Zaccagnini, Fabbrini, Petracci, Castellacci, Rossi T. San Giuliano Fc: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri, Benedetti. Lampo Meridien: Tirabasso, Boghean, Notarelli, ... (Lanazione.it)

Calcio. Promozione : San Giuliano da tre - pari Urbino - Della Bona Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri, Benedetti. Il San Giuliano fa un bel risultato ed espugna un campo ostico come quello del Pietrasanta per 0 – 2. Il Tirrenia pareggia 1 – 1 in casa contro la Pecciolese: a ... (Lanazione.it)

Calcio. Promozione : vince Urbino - cade San Giuliano - , 61’ Mallardo, 62’ Doveri Domenica è seconda terza di campionato (ore 15. Pisa 20 settembre 2024 – In Promozione mercoledì con i tre punti per l’Urbino Taccola nel recupero della prima giornata non disputata per maltempo. In trasferta l’Atletico, atteso a Volterra. In Seconda Categoria ... (Lanazione.it)