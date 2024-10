Arbitri Serie A sotto accusa: a Macerata parla Gianluca Rocchi (Di martedì 8 ottobre 2024) In Serie A si continua a parlare di errori arbitrali, si punta il dito contro i fischietti di gara, a quanto pare, sempre più sotto accusa: a Macerata parla Gianluca Rocchi. “Essere arbitro fa ancora rumore?”: una domanda che sorge spontanea. E allora perché non porre tale quesito a Gianluca Rocchi, designatore degli Arbitri di Serie A e Serie B, protagonista a Overtime Festival 2024 nel tardo pomeriggio di venerdì 11 ottobre 2024. A partire dalle ore 18:45, presso la suggestiva cornice del Teatro della Filarmonica, Gianluca Rocchi sarà ospite dell’incontro targato Overtime Festival 2024. Il suo curriculum vitae parla chiaro: terzo per partite dirette in A, con esperienza internazionale da top (con Finale Supercoppa europea 2017, Mondiali in Russia 2018 e Finale Europa League 2019), avviatore del progetto Var e oggi guida della squadra arbitrale. Danielebartocciblog.it - Arbitri Serie A sotto accusa: a Macerata parla Gianluca Rocchi Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di martedì 8 ottobre 2024) InA si continua are di errori arbitrali, si punta il dito contro i fischietti di gara, a quanto pare, sempre più: a. “Essere arbitro fa ancora rumore?”: una domanda che sorge spontanea. E allora perché non porre tale quesito a, designatore deglidiA eB, protagonista a Overtime Festival 2024 nel tardo pomeriggio di venerdì 11 ottobre 2024. A partire dalle ore 18:45, presso la suggestiva cornice del Teatro della Filarmonica,sarà ospite dell’incontro targato Overtime Festival 2024. Il suo curriculum vitaechiaro: terzo per partite dirette in A, con esperienza internazionale da top (con Finale Supercoppa europea 2017, Mondiali in Russia 2018 e Finale Europa League 2019), avviatore del progetto Var e oggi guida della squadra arbitrale.

