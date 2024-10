.com - Allievi / Terza giornata, risultati e classifiche dei Gironi della provincia di Ancona

(Di martedì 8 ottobre 2024) Molte squadre a punteggio pieno, altre che arrancano e fanno difficoltà a reggere il passo. Mister Secchi: “una o due squadre per girone ben strutturate e buone individualità” VALLESINA, 2 ottobre 2024 – Calcio giovanilele allae già si delineano i valori con le variedeiche prendono nettamente forma. Continuano le goleade in alcuni campi ma così è e per il momento non sembrano esserci soluzioni. La speranza è che gli organizzatori, leggasi Federazione Calciole, capiscano il problema per trovare in futuro meccanismi di qualificazione diversi. Anche in questo turno si è registrato un 16-0. Un passivo che fa riflettere. Secondo noi un punteggio così marcato, dopo una gara, non fa divertire nessuno: nè chi vince, nè chi perde.