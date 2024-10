Allarme al supermercato di Ponzano Doppio colpo in poche ore. E il ladro è lo stesso: il video (Di martedì 8 ottobre 2024) Empoli, 8 ottobre 2024 – Nemmeno la processione che sfilava a pochi metri di distanza lo ha fermato. Si è infilato come un gatto nello spazio sottile tra il muretto e il cancello che delimitano l’area stoccaggio del Conad di Ponzano. Poi con passo felpato è arrivato fino alla merce custodita in una cella chiusa a chiave che ha forzato per poi allontanarsi, ancora con tutta calma. Il ladro solitario domenica ha ripetuto il copione addirittura due volte, a distanza di poche ore. Il primo round verso le 16, il secondo alle 22.30. In entrambi i casi la performance è stata documentata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che lo hanno ripreso anche frontalmente, rendendolo riconoscibile in modo quasi inequivocabile. Il ragazzo, di origine extracomunitaria, tra l’altro è un volto piuttosto noto anche tra i pendolari della stazione ferroviaria. Lanazione.it - Allarme al supermercato di Ponzano Doppio colpo in poche ore. E il ladro è lo stesso: il video Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Empoli, 8 ottobre 2024 – Nemmeno la processione che sfilava a pochi metri di distanza lo ha fermato. Si è infilato come un gatto nello spazio sottile tra il muretto e il cancello che delimitano l’area stoccaggio del Conad di. Poi con passo felpato è arrivato fino alla merce custodita in una cella chiusa a chiave che ha forzato per poi allontanarsi, ancora con tutta calma. Ilsolitario domenica ha ripetuto il copione addirittura due volte, a distanza diore. Il primo round verso le 16, il secondo alle 22.30. In entrambi i casi la performance è stata documentata dalle telecamere del sistema disorveglianza che lo hanno ripreso anche frontalmente, rendendolo riconoscibile in modo quasi inequivocabile. Il ragazzo, di origine extracomunitaria, tra l’altro è un volto piuttosto noto anche tra i pendolari della stazione ferroviaria.

Allarme al supermercato di Ponzano Doppio colpo in poche ore. E il ladro è lo stesso: il video

