A Shanghai Djokovic elimina Cobolli e passa agli ottavi

(Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Niente da fare per Flavioal terzo turno del RolexMasters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il tennista romano, 30esimo del ranking mondiale e 28esima forza del seeding, si è arreso nettamente al serbo Novak, n.4 Atp e del tabellone, vincente con il punteggio di 6-1 6-2. Altri risultati di terzo turno: Holger Rune (Den, 12) b. Jiri Lehecka (Cze) 6-4 7-5 Neglise la vedrà con il russo Roman Safiullin, che al terzo turno ha piegato lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 13, con il punteggio di 5-7 7-5 7-6(5).sarà Ben Shelton l'avversario dell'azzurro e numero 1 al mondo Jannik Sinner. Al terzo turno il tennista statunitense, testa di serie numero 14, ha superato lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-3 6-4.