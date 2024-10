A Locorotondo la Fiera della Biodiversità con incontri, degustazioni e passeggiate autunnali (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso della Fiera della Biodiversità sono in programma dibattiti, escursioni d’autunno, show cooking con materie prime bio e a km0, laboratori sensoriali, mostre pomologiche sono solo alcuni degli ingredienti di un ricco programma che non mancherà di farsi apprezzare da grandi e bambini. A Baritoday.it - A Locorotondo la Fiera della Biodiversità con incontri, degustazioni e passeggiate autunnali Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corsosono in programma dibattiti, escursioni d’autunno, show cooking con materie prime bio e a km0, laboratori sensoriali, mostre pomologiche sono solo alcuni degli ingredienti di un ricco programma che non mancherà di farsi apprezzare da grandi e bambini. A

Si celebra nel mese di ottobre la Giornata Mondiale della Vista. Ecco l'elenco dei punti di raccolta - Si celebra nel mese di ottobre la Giornata Mondiale della Vista. I Lions di tutto il mondo sono fin dal 1917 i “Cavalieri della Vista” nella “Crociata contro l’oscurità” attraverso le tante attività d ... (portadimare.it)