80 anni Coldiretti, Prandini a imprese agricole danneggiate: "Siamo con voi" (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Vorrei dedicare un pensiero a tutte le nostre imprese agricole che sono state colpite dalla recente alluvione nell'Emilia Romagna e nelle Marche, così come a tutte quelle danneggiate dalla siccità , dalla psa o da altre emergenze. Siamo con voi e faremo di tutto per non lasciare nessuno indietro. Perché? Perché da 80 anni il ruolo della Coldiretti è questo: difendere gli agricoltori e le loro famiglie, proteggere il loro reddito, la nostra dignità ". E' il messaggio che il presidente di Coldiretti Ettore Prandini lancia dal palco del Teatro Eliseo di Roma in occasione degli 80 anni dalla fondazione della Coldiretti, evento che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei rappresentanti delle Istituzioni, del mondo politico, economico e della società civile, oltre che delle forze dell'ordine. Iltempo.it - 80 anni Coldiretti, Prandini a imprese agricole danneggiate: "Siamo con voi" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Vorrei dedicare un pensiero a tutte le nostreche sono state colpite dalla recente alluvione nell'Emilia Romagna e nelle Marche, così come a tutte quelledalla siccità , dalla psa o da altre emergenze.con voi e faremo di tutto per non lasciare nessuno indietro. Perché? Perché da 80il ruolo dellaè questo: difendere gli agricoltori e le loro famiglie, proteggere il loro reddito, la nostra dignità ". E' il messaggio che il presidente diEttorelancia dal palco del Teatro Eliseo di Roma in occasione degli 80dalla fondazione della, evento che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei rappresentanti delle Istituzioni, del mondo politico, economico e della società civile, oltre che delle forze dell'ordine.

Alluvione - in un weekend Coldiretti raccoglie 30mila euro a favore delle imprese agricole colpite - . . Ammontano a 30mila euro i proventi del fine settimana della solidarietà organizzato da Coldiretti Emilia Romagna che devolverà interamente la somma per le prime necessità delle imprese agricole colpite dalla recente alluvione che ha flagellato di nuovo la regione e in particolare la provincia ... (Ravennatoday.it)

Alluvione del 2023 - dal governo oltre 48 milioni di euro per le imprese agricole senza assicurazione - Per le imprese agricole, senza assicurazione, colpite dall'alluvione del maggio 2023 il governo ha stanziato un fondo da 100 milioni di euro, di cui circa 48,2 per l'Emilia-Romagna. A precisare i numeri è il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci rispondendo  alla Camera a una... (Forlitoday.it)

Intesa Sanpaolo - 1 mld per le imprese turistiche e agricole pugliesi - E’ il plafond messo a disposizione da Intesa Sanpaolo per gli investimenti delle imprese pugliesi in riqualificazione delle strutture alberghiere e agricole, sviluppo filiere, digitalizzazione e indipendenza energetica. f06/fsc/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) ... (Unlimitednews.it)