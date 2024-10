Virgo arriva a Rinascente Roma Tritone: pop-up esclusivo per il Festival del Cinema di Roma (Di lunedì 7 ottobre 2024) Virgo arriva a Rinascente Roma Tritone: pop-up esclusivo per il Festival del Cinema di Roma Un evento imperdibile dal 21 ottobre al 3 novembre con Virgo Cosmetics Dal 21 ottobre al 3 novembre, Virgo, il brand che ridefinisce il lusso contemporaneo nel mondo del make-up, inaugura un esclusivo pop-up store presso Rinascente Roma Tritone. Questa presenza rappresenta dunque una pietra miliare per il marchio, che si inserisce tra i grandi nomi del settore e rafforza il legame con l’eccellenza italiana e il prestigio internazionale. Essere presenti a Rinascente, nel cuore della capitale, durante un evento prestigioso come il Festival del Cinema di Roma, evidenzia l’ambizione di Virgo di posizionarsi tra i marchi più esclusivi del panorama beauty. Rinascente, simbolo di lusso e raffinatezza, funge da luogo privilegiato dove moda, innovazione e cultura si incontrano. Bollicinevip.com - Virgo arriva a Rinascente Roma Tritone: pop-up esclusivo per il Festival del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 7 ottobre 2024): pop-upper ildeldiUn evento imperdibile dal 21 ottobre al 3 novembre conCosmetics Dal 21 ottobre al 3 novembre,, il brand che ridefinisce il lusso contemporaneo nel mondo del make-up, inaugura unpop-up store presso. Questa presenza rappresenta dunque una pietra miliare per il marchio, che si inserisce tra i grandi nomi del settore e rafforza il legame con l’eccellenza italiana e il prestigio internazionale. Essere presenti a, nel cuore della capitale, durante un evento prestigioso come ildeldi, evidenzia l’ambizione didi posizionarsi tra i marchi più esclusivi del panorama beauty., simbolo di lusso e raffinatezza, funge da luogo privilegiato dove moda, innovazione e cultura si incontrano.

VIRGO a Rinascente Roma Tritone : il pop-up per il Festival del Cinema - Un pop-up dedicato a Virgo e che sarĂ allestito nello stesso periodo della Mostra del Cinema di Roma, alla Rinascente di Roma Tritone L'articolo VIRGO a Rinascente Roma Tritone: il pop-up per il Festival del Cinema proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

I risultati disastrosi dei test d’ingresso : “Alunni non sanno usare le virgole - non conoscono i numeri romani - non distinguono la causa dall’effetto”. Polemica sui social - Viviana, docente di lettere in una scuola superiore siciliana, ha scatenato un acceso dibattito sui social con un post che evidenzia i risultati disastrosi dei test d’ingresso per gli studenti delle prime classi. . Polemica sui social sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. ... (Orizzontescuola.it)