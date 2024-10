Venezia, le startup che miglioreranno il futuro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piattaforme ed applicazioni mobile che offrono servizi innovativi agli operatori del settore ed ai turisti, soluzioni specifiche per il turismo di montagna, per gli appassionati di golf, ma anche per il mondo dell'arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a nuove proposte che presidiano i temi cruciali della inclusività e della sostenibilità : ben 9 sono le soluzioni innovative sviluppate da altrettante startup italiane e internazionali, presentate oggi a Venezia all'M9 Museum in occasione del Demo Day di ARGO 2024. L'evento conclusivo della seconda edizione del programma di accelerazione traveltech e turismo della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital. Liberoquotidiano.it - Venezia, le startup che miglioreranno il futuro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Piattaforme ed applicazioni mobile che offrono servizi innovativi agli operatori del settore ed ai turisti, soluzioni specifiche per il turismo di montagna, per gli appassionati di golf, ma anche per il mondo dell'arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a nuove proposte che presidiano i temi cruciali della inclusività e della sostenibilità : ben 9 sono le soluzioni innovative sviluppate da altrettanteitaliane e internazionali, presentate oggi aall'M9 Museum in occasione del Demo Day di ARGO 2024. L'evento conclusivo della seconda edizione del programma di accelerazione traveltech e turismo della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital.

