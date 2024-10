Vasco Rossi, una domenica a Bologna tra i fan e lo stadio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – Vasco Rossi, una passeggiata domenicale in centro a Bologna e tanti fan ad abbracciarlo. Dalle sue storie infatti vediamo come il cantante si sia dedicato a video, foto, saluti e chiacchiere con i suoi fan in piazza Maggiore. Come sempre, il rocker di Zocca si è mostrato molto disponibile scrivendo infatti in una storia "Foto, selfie, turisti festanti e selfanti". Il pomeriggio poi prosegue allo stadio, dove ieri si è disputato al Dall’Ara il derby d'Emilia tra il Bologna e il Parma, che ha visto la sfida tra le due squadre finire in parità, a reti bianche. Una tipica giornata bolognese quindi quella di Vasco Rossi, tra i suoi fan nel centro della sua amata Bologna dove, solo due settimane fa, con un suo video in giro per la città, aveva fatto emozionare il web in versione "umarell". Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, una domenica a Bologna tra i fan e lo stadio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 –, una passeggiatale in centro ae tanti fan ad abbracciarlo. Dalle sue storie infatti vediamo come il cantante si sia dedicato a video, foto, saluti e chiacchiere con i suoi fan in piazza Maggiore. Come sempre, il rocker di Zocca si è mostrato molto disponibile scrivendo infatti in una storia "Foto, selfie, turisti festanti e selfanti". Il pomeriggio poi prosegue allo, dove ieri si è disputato al Dall’Ara il derby d'Emilia tra ile il Parma, che ha visto la sfida tra le due squadre finire in parità, a reti bianche. Una tipica giornata bolognese quindi quella di, tra i suoi fan nel centro della sua amatadove, solo due settimane fa, con un suo video in giro per la città, aveva fatto emozionare il web in versione "umarell".

