Uomini e Donne anticipazioni sulla puntata di lunedì 7 ottobre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi 7, come da consueto, va in onda una nuovadi “”, il popolare dating show con Mara De Filippi al timone, alle ore 14:45 su Canale 5. Il trono classico e il trono over sono accorpati quest’anno, ma cosa succederà nelladi oggi?di “” Mario, con la volontà di conoscere meglio Maura, decide di fare un’esterna con lei che però non finisce benissimo. La corteggiatrice infatti, adducendo la scusa del mal di testa, ha preferito chiudere l’incontro anzitempo. Una scelta che non ha affatto convinto Mario, secondo il quale non ci sarebbe alcun mal di testa e Maura avrebbe deciso di piantarlo in asso semplicemente poiché non è interessata a lui. Una tesi che non ha affatto convinto Gianni, secondo il quale Maura è andata in trasmissione proprio per conoscere meglio e corteggiare Mario.