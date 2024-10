Un Baff Film Festival inedito si chiude con il premio al francese Bertand Bonello (Di lunedì 7 ottobre 2024) Busto Arsizio (Varese) – Edizione delle novità la ventiduesima del Baff – Busto Arsizio Film Festival – organizzata da BA Film Factory con il Comune e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. La manifestazione che da sempre parla ai giovani con le proiezioni per le scuole ha avuto per la prima volta una programmazione autunnale; un nuovo direttore artistico, Giulio Sangiorgio; e il ritorno dopo anni di una giuria di universitari della Liuc e della Bocconi nonché allievi dell’Istituto Antonioni per l’assegnazione del premio Miglior Opera Prima. Sabato sera al Lux la cerimonia conclusiva dopo una settimana di proiezioni, eventi e incontri. Il premio Regista dell’Anno è andato al francese Bertrand Bonello, consegnato dal sindaco Emanuele Antonelli. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Busto Arsizio (Varese) – Edizione delle novità la ventiduesima del– Busto Arsizio– organizzata da BAFactory con il Comune e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. La manifestazione che da sempre parla ai giovani con le proiezioni per le scuole ha avuto per la prima volta una programmazione autunnale; un nuovo direttore artistico, Giulio Sangiorgio; e il ritorno dopo anni di una giuria di universitari della Liuc e della Bocconi nonché allievi dell’Istituto Antonioni per l’assegnazione delMiglior Opera Prima. Sabato sera al Lux la cerimonia conclusiva dopo una settimana di proiezioni, eventi e incontri. IlRegista dell’Anno è andato alBertrand, consegnato dal sindaco Emanuele Antonelli. (Ilgiorno.it)

