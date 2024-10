Inter-news.it - Ultras Inter incappucciato a ‘Le Iene’: «Funziona così!» Poi ha paura

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il casodie Milan continua a tenere banco con la Procura continua le sue indagini. Il programma “Le Iene” ha trattato il tema,vistando unnerazzurra in anonimato. RIVELAZIONI – “Le Iene” ha voluto trattare il casodie Milan, con Stefano Corti. Il giornalista, durante il suo servizio, oltre a ripercorrere tutta la storia (gestione biglietti, parcheggi e merchandising illecito), havistato anche unnerazzurro. Il soggetto in questione non si è scoperto in volto. Queste le sue parole: «Patto di non belligeranza per evitare incidenti? Sì, dagli anni Ottanta. Sul parcheggio, l’unica cosa che so è posso permettere la macchina gratuitamente. Prima di ogni partita una cinquantina entrano tutti dentro senza abbonamento. Non sfondiamo, la società lo sa: prepariamo tutto, il materiale, gli striscioni, le bandiere.