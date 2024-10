Terzotemponapoli.com - Tifi o Gufi? Fiorentina-Milan: per il 71% dei supporter la Viola più importante di ogni gufata …

(Di lunedì 7 ottobre 2024): per il 71% deilapiùdi, il 29% si scaglia contro le rivali. Tifoseria gigliata in vetta alla classifica– È successo di tutto in, big match della settima giornata di Serie A e secondo appuntamento della campagna “?” lanciata da Superscommesse con l’obiettivo finale di eleggere ipiù tifosi e quelli più “gufatori” del campionato. Questa volta, in occasione della sfida del Franchi, il sondaggio ha interessato i tifosi della: i dati raccolti dalle numerose interviste ci dicono che la stragrande maggioranza dei tifosi gigliati, precisamente il 71%, mette ladavanti atipo di “”, mentre solo il 29% si cimenta nella sottile arte del “gufare”.