Test IT-Alert in Trentino per crollo diga oggi 7 ottobre, a che ora suona e cosa fare dopo il messaggio

Per lunedì 7 ottobre è previsto il nuovo Test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Il Test scatterà alle 10:00 e riguarderà alcune città della provincia autonoma del Trentino. In questo caso il Test sarà per un rischio specifico: il crollo della diga di Pian Palù.

