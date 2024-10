Quotidiano.net - Suor Chiara e il miracolo del karate. Le donne schiave e la bambina che è tornata a parlare

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Caltagirone (Catania), 7 ottobre 2024 - Ilper guarire anche da quello che non si riesce a raccontare. L’autodifesa per ritrovare il filo della storia., superiora delle Sorelle Minori della Misericordia di Caltagirone (Catania), ha aiutato anche così levittime di tratta. Un percorso doloroso, il lieto fine non è garantito. L’abbiamo raggiunta al telefono., la bimba che non parlava e ilIl convento accoglievittime di tratta, un percorso iniziato nel 2017. Sono soprattutto nigeriane. Era arrivata una mamma con una figlioletta di 6 anni. Quellanon parlava, si rifiutava di comunicare, ogni tipo di approccio era un fallimento. Una notte mi sono chiesta, Signore, come possiamo aiutarla? E mi è venuto in mente lo sport.