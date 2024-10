Street Parade notte da incubo La rabbia dei residenti | | Caos e musica fino al mattino

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Fuochi artificiali nel cuore dellateknoal. È stata una nottata di passione quella che hanno vissuto idella zona delle Caserme rosse, dove si è conclusa laandata in scena sabato per le strade della Bolognina. Duemila persone hanno partecipato al corteo nonostante la pioggia, poi la manifestazione è appunto arrivata alle Caserme rosse, dove la festa è andata avanti per tutta lacon lasparata a tutto volume, per la ’gioia’ degli abitanti della zona. "Senza entrare nel merito sulle finalità e le modalità di svolgimento – racconta un residente –, comunque larave quest’anno è finita in un parco urbano, molto urbano. Francamente non so come il Comune di Bologna possa tollerare una cosa di questo genere. Ci sono, a cento metri dal rave, una struttura per disabili e una residenza per anziani. (Ilrestodelcarlino.it)