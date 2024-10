Sinner ha vuotato il sacco | tutta la verità

(Di lunedì 7 ottobre 2024)hailladel tennista azzurro dopo le prime partite a Shangai. Ecco le parole del numero uno al mondo Jannikhail. E no, non parliamo ovviamente della questione che purtroppo è ancora aperta e che riguarda l’appello che la Wada ha fatto al Tas di Losanna contro l’assoluzione del campione azzurro. Per quella ancora, purtroppo di nuovo, serve del tempo.(Lapresse) – Ilveggente.itQui in questo caso parliamo, invece, di quelli che sono gli ultimi impegni stagionali per Jannik, che adesso è Shanghai per il Masters 1000, poi farà un’esibizione in Arabia Saudita, poi giocherà a Parigi l’ultimo Masters di questo livello della stagione e, infine, sarà alle Atp Finals di Torino. Insomma, moltissimi appuntamenti per il tennista azzurro che, alla fine del primo match ha parlato proprio della sua condizione fisica, ma non solo. (Ilveggente.it)