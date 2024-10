Tvpertutti.it - Shaila Gatta vuole Lorenzo e delude Javier che sbotta al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le dinamiche delsi fanno sempre più complesse e tese. Nella puntata di lunedì 7 ottobre 2024 i riflettori si sono concentrati sul quadrilatero amoroso che coinvolgeSpolverato,Martinez e Helena Prestes. Tra confessioni, litigi e ripensamenti, i rapporti tra i protagonisti si sono incrinati, dando vita a momenti di alta tensione, sia dentro che fuori la casa. La serata si è aperta con un confronto tra. Spolverato ha ammesso che tra lui ec'è stata fin dall'inizio una forte attrazione, sia fisica che mentale. Con il passare dei giorni questo interesse sembra essere stato messo da parte, almeno fino alla puntata in cui ha confessato: "Mi piace". Queste parole, però, non sono state accolte bene da, che visibilmente infastidita ha risposto: "Ma guarda un po', lui capisce le cose solo in puntata".