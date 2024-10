“Sei come mamma”. Deva, 20 anni da togliere il fiato. Com’è diventata la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha 20 anni ma a soli quindici è diventata testimonial di Dolce&Gabbana con uno spot girato sul lago di Como per il profumo Dolce Shine. Bellissima come la madre, Deva Cassel è stata anche la protagonista di un servizio interamente dedicato a D&G sull’edizione spagnola di Harper’s Bazaar e sui social continua a fare il pieno di like e follower. Patrimonio genetico importante, Deva Cassel ha conquistato tutti con la sua bellezza, la sua eleganze e il suo charme. Nata il 12 settembre 2004 da Monica Bellucci e Vincent Cassel, la giovane sta diventando una vera icona della bellezza mediterranea proprio come la madre. Sui social vanta quasi un milione e mezzo di follower. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)diha 20ma a soli quindici ètestimonial di Dolce&Gabbana con uno spot girato sul lago di Como per il profumo Dolce Shine. Bellissimala madre,è stata anche la protagonista di un servizio interamente dedicato a D&G sull’edizione spagnola di Harper’s Bazaar e sui social continua a fare il pieno di like e follower. Patrimonio genetico importante,ha conquistato tutti con la sua bellezza, la sua eleganze e il suo charme. Nata il 12 settembre 2004 da, la giovane sta diventando una vera icona della bellezza mediterranea propriola madre. Sui social vanta quasi un milione e mezzo di follower.

