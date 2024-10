Scherma, circuito europeo: Carola Calogiuri seconda con la nazionale nella prova a squadre (Di lunedì 7 ottobre 2024) BRINDISI - nella prova del circuito europeo cadetti che si è svolta a Napoli presso il Pala Vesuvio in questo weekend, ottimi risultati per gli atleti della società Scherma Lame azzurre “Maestri Zumbo” convocati dal Ct della nazionale italiana.In evidenza il secondo posto di Carola Calogiuri (Brindisireport.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) BRINDISI -delcadetti che si è svolta a Napoli presso il Pala Vesuvio in questo weekend, ottimi risultati per gli atleti della societàLame azzurre “Maestri Zumbo” convocati dal Ct dellaitaliana.In evidenza il secondo posto di

Brindisireport.it - Scherma, circuito europeo: Carola Calogiuri seconda con la nazionale nella prova a squadre

Scherma, Circuito Europeo Cadetti: due spadisti delle "Lame azzurre" in nazionale - . . Nei giorni 5-6 ottobre 2024, Calogiuri e Toscano prenderanno parte al Circuito Europeo. BRINDISI - Si aprono le porte europee per gli atleti salentini Carola Calogiuri e Simone Toscano, spadisti della storica Società "Lame Azzurre Brindisi - Maestri Zumbo" che rappresenteranno i colori ... (Brindisireport.it)

Scherma, Circuito Europeo Cadetti: due spadisti delle "Lame azzurre" in nazionale - Nei giorni 5-6 ottobre 2024, Calogiuri e Toscano prenderanno parte al Circuito Europeo. . BRINDISI - Si aprono le porte europee per gli atleti salentini Carola Calogiuri e Simone Toscano, spadisti della storica Società "Lame Azzurre Brindisi - Maestri Zumbo" che rappresenteranno i colori ... (Today.it)

La grande scherma torna a Napoli, il 5 e 6 ottobre in pedana gli Under 17 del circuito europeo - it. Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo del Campionato europeo di scherma, la spada internazionale fa ritorno a Napoli. Domani alle ore 11 la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo ospiterà la conferenza stampa di presentazione della competizione alla presenza dell’assessora allo Sport e ... (Anteprima24.it)