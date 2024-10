San Miniato al Monte, al via i lavori di restauro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono partiti oggi i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Basilica di San Miniato a Monte che interesseranno la facciata e non solo. Un cantiere innovativo e accessibile al pubblico che una volta allestito Firenzetoday.it - San Miniato al Monte, al via i lavori di restauro Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono partiti oggi iper ile la messa in sicurezza sismica della Basilica di Sanche interesseranno la facciata e non solo. Un cantiere innovativo e accessibile al pubblico che una volta allestito

Basilica di San Miniato al Monte - al via il restauro di 3 - 6 milioni - L'intervento è avviato dall'Agenzia del Demanio in qualità di stazione appaltante ed è finanziato dal ministero della Cultura con i fondi del Pnrr per un valore di 3,6 milioni di euro. Firenze, 7 ottobre - Partono oggi, 7 ottobre, i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della ... (Lanazione.it)

"Sogni" all'Abbazia di San Miniato al Monte - Un luogo unico e suggestivo che per un giorno si trasformerà in un teatro, o meglio in una Biblioteca. Domenica 20 ottobre alle ore 16. . 00 la compagnia teatrale Dietro le Quinte Teatro metterà in scena lo spettacolo Sogni all’interno dell’Abbazia di San Miniato al Monte. . . Tratto dal ... (Firenzetoday.it)

Firenze - San Miniato al Monte : “Un’unica grande preghiera” dei Kripton. Ingresso libero - Modera Francesca Tofanari L'articolo Firenze, San Miniato al Monte: “Un’unica grande preghiera” dei Kripton. . Precede lo spettacolo un incontro con Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, Lorenzo Bertolani, Fulvio Cauteruccio e Dino Castrovilli. resso libero proviene da Firenze ... (Firenzepost.it)