Richiamate dal mercato alici per rischio istamina: i lotti e i pericoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) C’è un nuovo prodotto a cui i consumatori italiani devono prestare attenzione. Si tratta di uno specifico lotto di filetti di alici in olio distesi che vengono venduti nei supermercati Esselunga con il marchio dell’azienda della grande distribuzione. Alla base di questo richiamo, diffuso dal ministero della Salute italiana, c’è la presunta presenza al suo interno di istamina oltre i limiti di legge. Ci sono diverse informazioni e riferimenti che possono essere prese in considerazione dai consumatori per verificare se il prodotto richiamato è stato acquistato ed è nella propria dispensa. Richiamati filetti di alici, i lotti Il prodotto oggetto del nuovo richiamo del ministero della Salute, su proposta della catena di supermercati Esselunga, è uno specifico lotto di filetti di alici in olio distesi venduto proprio a marchio Esselunga. Quifinanza.it - Richiamate dal mercato alici per rischio istamina: i lotti e i pericoli Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) C’è un nuovo prodotto a cui i consumatori italiani devono prestare attenzione. Si tratta di uno specifico lotto di filetti diin olio distesi che vengono venduti nei supermercati Esselunga con il marchio dell’azienda della grande distribuzione. Alla base di questo richiamo, diffuso dal ministero della Salute italiana, c’è la presunta presenza al suo interno dioltre i limiti di legge. Ci sono diverse informazioni e riferimenti che possono essere prese in considerazione dai consumatori per verificare se il prodotto richiamato è stato acquistato ed è nella propria dispensa. Richiamati filetti di, iIl prodotto oggetto del nuovo richiamo del ministero della Salute, su proposta della catena di supermercati Esselunga, è uno specifico lotto di filetti diin olio distesi venduto proprio a marchio Esselunga.

