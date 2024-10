Quattro giorni di festa per celebrare San Cetteo: scattano divieti e modifiche alla viabilità (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quattro giorni di festeggiamenti per il santo patrono della città, San Cetteo che si celebra il 10 ottobre. Già da lunedì 7, dalle 18 alle 24, scattano i divieti di sosta e transito nel tratto stradale antistante la cattedrale e piazza Garibaldi.Come da ordinanza dunque dal 7 al 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di festeggiamenti per il santo patrono della città, Sanche si celebra il 10 ottobre. Già da lunedì 7, dalle 18 alle 24,di sosta e transito nel tratto stradale antistante la cattedrale e piazza Garibaldi.Come da ordinanza dunque dal 7 al 10 ottobre

Ilpescara.it - Quattro giorni di festa per celebrare San Cetteo: scattano divieti e modifiche alla viabilità

