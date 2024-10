Quarticciolo, folla accerchia Don Coluccia e la sua scorta: agente spara in aria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti di tensione durante una passeggiata del prete antispaccio a Roma. Arrestato un 41enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri sera, nel quartiere Quarticciolo di Roma, la scorta di Don Antonio Coluccia, noto come il prete antispacciatori di Tor Bella Monaca, è stata accerchiata da un gruppo di circa 50 persone in via Palmiro Togliatti. A quel punto, un agente è stato costretto a estrarre la pistola mitragliatrice M12 e a sparare un colpo in aria per disperdere la folla e proteggere il sacerdote. L’episodio è iniziato quando un uomo di 41 anni, senza precedenti penali, seduto in prossimità del marciapiede lungo il percorso di Don Coluccia e della sua scorta, ha reagito in modo aggressivo dopo aver notato di essere osservato. Brandendo un contenitore metallico, si è scagliato contro il gruppo. Romadailynews.it - Quarticciolo, folla accerchia Don Coluccia e la sua scorta: agente spara in aria Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Momenti di tensione durante una passeggiata del prete antispaccio a Roma. Arrestato un 41enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri sera, nel quartieredi Roma, ladi Don Antonio, noto come il prete antispacciatori di Tor Bella Monaca, è statata da un gruppo di circa 50 persone in via Palmiro Togliatti. A quel punto, unè stato costretto a estrarre la pistola mitragliatrice M12 e are un colpo inper disperdere lae proteggere il sacerdote. L’episodio è iniziato quando un uomo di 41 anni, senza precedenti penali, seduto in prossimità del marciapiede lungo il percorso di Done della sua, ha reagito in modo aggressivo dopo aver notato di essere osservato. Brandendo un contenitore metallico, si è scagliato contro il gruppo.

Don Coluccia - nuove tensioni al Quarticciolo. Agente della scorta spara colpo di pistola in aria - ROMA - Ancora una tentata aggressione ai danni di don Antonio Coluccia, il sacerdote salentino impegnato nella sua battaglia attiva contro la mafia, la criminalitĂ e lo spaccio di droga e nuovi momenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere del Quarticciolo. Come documentato da... (Lecceprima.it)

Don Coluccia attaccato al Quarticciolo : folla aiuta l’aggressore a fuggire - agente spara in aria - Don Coluccia è stato aggredito ieri in strada al Quarticciolo durante una delle sue passeggiate della legalitĂ . Folla in strada per aiutare l'uomo a fuggire, un poliziotto ha sparato in aria.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Don Coluccia : "Le occupazioni al Quarticciolo sono pilotate dalla criminalità " - Un episodio che ha. “Il Quarticciolo è assoggettato alla criminalità organizzata e la libertà dei cittadini non è garantita”. . . Non usa mezzi termini don Antonio Coluccia per parlare del quartiere in cui, durante la sua ultima visita, è stato accolto con insulti e bottiglie lanciate dalle ... (Romatoday.it)