Pontedera esonerato mister Agostini | la nota del club

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Alessandronon è più l’allenatore del. La decisione della società toscana circa il suo esonero è arrivata dopo la sconfitta con il Carpi per 2-1. Il comunicato del“US Città dicomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Ali ringraziamenti per la professionalità dimostrata ed il lavoro svolto nel corso di questi mesi, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La Società granata ringrazia anche l’allenatore in seconda Vincenzo Sgambato per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra.” L'articolo: ladelCalcioWeb.