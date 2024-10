Pogba, la sentenza TAS sulla riduzione della squalifica: “Assunzione non intenzionale. Ma serviva maggiore attenzione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha pubblicato la sentenza con la quale è stata ridotta la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi per il caso doping. “Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’Assunzione da parte del Sig. Pogba di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato di un’errata Assunzione di DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signor Pogba erano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbe stato consapevole degli obblighi antidoping di Pogba ai sensi del Codice mondiale antidoping. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha pubblicato lacon la quale è stata ridotta ladi Paulda 4 anni a 18 mesi per il caso doping. “Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’da parte del Sig.di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non eraed era il risultato di un’erratadi DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signorerano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbe stato consapevole degli obblighi antidoping diai sensi del Codice mondiale antidoping.

Rebus Pogba: a marzo può tornare in campo ma cosa farà la Juve? Ecco le ipotesi - Fabrizio Romano scrive e che anche Paul Pogba ritiene che un nuovo inizio sarebbe la soluzione migliore per lui e per la sua carriera La sentenza del Tas che dovrebbe ridurre la squalifica per doping ... (informazione.it)

Pogba alla Stadium, ma il divorzio dalla Juventus è oramai imminente - Fabrizio Romano scrive e che anche Paul Pogba ritiene che un nuovo inizio sarebbe la soluzione migliore per lui e per la sua carriera La sentenza del Tas che dovrebbe ridurre la squalifica per doping ... (informazione.it)

Pogba-Juventus: lunedì l'incontro per la risoluzione del contratto, i dettagli. Il francese vuole andare a marzo in MLS - CALCIOMERCATO - Con la riduzione della squalifica per doping, Pogba potrà tornare a giocare a partire da marzo 2025, ecco che il francese punta alla risoluzione ... (eurosport.it)