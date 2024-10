Pirelli presenta il nuovo P7 per la Ferrari Gto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Modello completa equipaggiamenti per la gamma Supercar delle rosse Pirelli presenta il Cinturato P7 sviluppato per la Ferrari GTO, un modello che completa gli equipaggiamenti per la gamma Supercar della casa di Maranello. Lo pneumatico della gamma Pirelli Collezione, la linea dedicata alle auto d’epoca e youngtimer più iconiche della storia, ha fatto la sua Sbircialanotizia.it - Pirelli presenta il nuovo P7 per la Ferrari Gto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Modello completa equipaggiamenti per la gamma Supercar delle rosseil Cinturato P7 sviluppato per laGTO, un modello che completa gli equipaggiamenti per la gamma Supercar della casa di Maranello. Lo pneumatico della gammaCollezione, la linea dedicata alle auto d’epoca e youngtimer più iconiche della storia, ha fatto la sua

