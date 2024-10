Pari agrodolce con il Bari Cremonese avanti piano

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Fischi allo Zini e riflessioni in corso in casa. La squadra di mister Giovanni Stroppa dopo il brutto ko subito con il Brescia non riesce più a rialzarsi: in casa con ilstrappa solo un pareggio e vede allontanarsi drammaticamente il primo posto distante ora otto lunghezze (Pisa in vetta a 19 punti). La formazione ospite nel primo tempo dilaga sia per possesso palla che per occasioni create e legittima il momento positivo siglando la rete dell’1-0 con Lasagna: inserimento perfetto a destra dell’attaccante in prestito dal Verona che infila Fulignati con una conclusione sotto l’incrocio. La reazione dellaarriva nella ripresa ma non basta a ribaltare la gara. Il pareggio si concretizza solo al 70’ su spunto di Sernicola: il numero 17 calcia in porta col destro e Vicari fortuitamente devia nella propria porta senza che Radunovic possa rimediare all’errore.