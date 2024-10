Anteprima24.it - Operaio muore nel porto di Napoli, travolto da un mezzo meccanico

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, di 60 anni, è morto all’interno delcommerciale dida un. Il fatto è avvenuto in tarda mattinata. A dare la notizia, in una nota, la segreteria Filt Cgile Campania. “Siamo in attesa che gli organi preposti facciano chiarezza sulla dinamica. Certo è – dice nella nota il segretario generale Filt Cgile Campania, Angelo Lustro – che non si può morire lavorando. L’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori portuali deldi, ma anche di Salerno e Castellammare di Stabia. Tragedie – sostiene Lustro – che non possono e non debbono accadere in un Paese civile come il nostro.